"التعليم"تعلن: الإثنين فرصة أخيرة للمتخلفين عن التنسيق بمراحله

قال سيد عطا، المشرف على ملف تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي، إن المرحلة الثالثة من التنسيق انتهت يوم الأربعاء الماضي وسيتم إعلان النتيجة غدًا الأحد الساعة 12 ظهرًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية DMC، أن عدد الطلاب المتقدمين للجامعات في المرحلة الأخيرة وصل إلى 187 ألف طالب ومن تخلف عن التقديم عن المراحل الثلاث لظروف ما، فإن من حقه التقديم يوم الإثنين المقبل كفرصة أخيرة.



وأكد أن التحويلات ستبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي تحويل تقليل اغتراب أو لكي ينتقل إلى محافظته الأم، وليست تحويل أقسام، مؤكدًا أن التنسيق يلتزم بنسبة الـ 10% المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

