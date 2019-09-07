نقيب الإعلاميين: نراعي توفير مناخ كامل من الحرية للعاملين بالإعلام

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مهنة الإعلام مهنة مرنة تستوعب غير خريجي الإعلام من الموهوبين، والقادرين على خلق رسالة إعلامية تليق بالمشاهد أو المستمع.

وأوضح سعدة، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن النقابة تراعي في تنظيمها للعمل الإعلامي الحريات وعدم التضييق على الإعلاميين، بل وتوفر كل الضمانات التي تكفل للإعلامي العمل دون ضغوط وفي مناخ كامل للحرية.

واستكمل أن الوضع الحالي يتطلب ضرورة تحري الدقة في كل وسائل الإعلام، وخاصة في كل الموضوعات التي تمس الأمن القومي المصري.