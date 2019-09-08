حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 8 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الأحد، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: فكر جيدًا قبل أي تصرف، إحذر أصدقاء متخفين وحاول أن تبتعد عن الضوء إذا استطعت، وانتبه من خيبات الأمل.



عاطفيًا: تواجه بعض المشاكل العائلية، إذ يشكو الشريك من سوء تصرفك وتجاهلك له، ولكنك لا تبدي استعدادًا لتقديم التنازلات أو الأعذار، وهذا ما يؤثر سلبًا في علاقتك به.



صحيًا: لا تهمل مراجعة طبيك إذا اضطر الأمر، وكن واعيًا لشتى الإحتمالات التي يمكن أن تكون عرضة لها صحيًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.