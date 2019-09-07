نقيب الإعلاميين يطالب المذيعين بالالتزام بهذه المحاور الثلاثة

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن من يعمل في الإعلام المرئي عليه أن يحصل على عضوية النقابة، أو تصريح من النقابة بالعمل، وذلك يشمل المذيع والمخرج والمعد والمراسل والمحرر.



وأضاف سعدة، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المذيعين يجب أن يحاوروا المشاهدين في 3 اتجاهات، الأول هو توضيح الحقائق للناس، والثاني تقديم حلول أو التواصل مع من يقدم حلولًا للمشكلات التي طرحها، وليس مجرد طرح المشكلة.



وأردف: "يجب أن ينهي المذيع البرنامج بحاجة تفاؤلية، عشان الناس لما تغادر الشاشة تلاقي أمل في بكرة".

