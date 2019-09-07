ميتسوتاكيس يعد اليونانيين بالتنمية وتخفيض الضرائب

أعلن رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه يعتزم أن يعيد بلاده إلى توجهات التنمية الاقتصادية عبر سياسة الخصخصة والاستثمارات الحكومية وتخفيض الضرائب وتقليص العوائق البيروقراطية.

وقال ميتسوتاكيس مساء اليوم السبت في خطبة نقلها التلفاز اليوناني خلال افتتاح معرض تجاري في مدينة سالونيكا الشمالية: "اليونان فتح صفحة جديدة".

أضاف ميتسوتاكيس: "من دون تنمية لا يوجد أمل".

وكان ميتسوتاكيس وحزبه المحافظ "الديمقراطية الجديدة" فازا بالانتخابات البرلمانية اليونانية التي جرت في السابع من يوليو الماضي وحلا بذلك محل رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس وحزبه في الحكم.

وأعلن ميتسوتاكيس أن من بين الإجراءات التي ستتخذ أن تخفف الضرائب عن المواطنين الذين يحصلون على أقل من 10 آلاف يورو في العام بحيث لن يدفعوا ضرائب بنسبة 22%، كما كان الحال حتى الآن ولكن بنسبة 9 % فقط، إضافة إلى أن ضريبة الشركات ستخفض من 28% إلى 24 %.

وقال ميتسوتاكيس أن الضريبة على الأرباح ستتراجع إلى النصف بحيث تصبح 5% فقط، وضريبة العقارات ستصبح في المتوسط 22 %.

وأعلن ميتسوتاكيس أنه يأمل في أن تستفيد من ذلك الطبقة المتوسطة التي تعاني من الضغوط الاقتصادية وأن يتم إيجاد وظائف جديدة بهذه الإجراءات.

تحررت اليونان منذ أغسطس 2018 من مظلة الإنقاذ للدول الدائنة وأصبحت قادرة على تمويل خططها الاقتصادية باطراد.

وكانت الفوائد على السندات الحكومية لعشرة أعوام تراجعت بشدة في اليونان خلال الأيام الماضية إلى رقم غير مسبوق في الانخفاض بلغ 5ر1 %.