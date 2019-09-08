حظك اليوم.. برج القوس الأحد 8 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تبدو خلاقًا وقادرًا على العطاء الكبير، وتكون حيويتك في أوجها، ربما تفكر في إعلان أو في ترويج أو تتلقى خبرًا سارًا.



عاطفيًا: نظّم وقتك جيدًا تفاديًا لأي تقصير في الواجبات أو تأخير في الإلتزام مع الشريك، وبهذه الطريقة تصون علاقتك العاطفية من أي اهتزاز.



صحيًا: التمارين الروحية تساعدك على توسيع آفاقك وبلورة أفكارك، وربما تشعر بقليل من الملل هذا اليوم وتحاول القيام ببعض النشاطات لإبعاد التشنجات عنك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.