حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 8 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يخيم على أجواء هذا اليوم مناخ هادئ يفتح أمامك مجالات واسعة وفرصًا استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة.



عاطفيًا: تتمتع بإخلاصك الشديد للشريك، وتكون على استعداد دائم لإثبات ولائك له من دون خوف.



صحيًا: صحتك جيدة لكن عليك الاهتمام أكثر بممارسة الرياضة للحفاظ على لياقتك البدنية وتجنب الإصابة بالسمنة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.