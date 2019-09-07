النرويج تدعو للحد من الاختلاط بين الكلاب بعد نفوق عدد منها بمرض غامض

دعت السلطات النرويجية إلى الحد من الاختلاط بين الكلاب التي تربى في المنازل بعد نفوق عدد منها بشكل مفاجئ جراء مرض غامض خلال الأيام القلائل الماضية.

وكانت أعراض مرضية قد ظهرت على كلاب، منها الإسهال الحاد والقيء، حسب وكالة أنباء بلومبرج للأنباء.

وقدر مسؤولون بالطب البيطري أن نحو 20 كلبا نفق جراء الإصابة بتلك الأعراض في مختلف أنحاء البلاد.

كما تشير السلطات إلى أن ما يتراوح بين 30 - 40 كلبا ظهرت عليهم تلك الأعراض المرضية التي لم يتم تحديد سببها بعد.