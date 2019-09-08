حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 8 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تبدو متقلبًا ومتأثرًا بالآخرين مع أن مفتاح النجاح هذا اليوم هو التحرر من القيود والتصرف بحسب قناعتك ورغباتك.



عاطفيًا: يسود علاقتك بالشريك بعض النفور لكونك غير مستعد لتقبل ملاحظاته، مع أنه كلما أشار عليك التصرف بطريقة معينة تكون النتيجة إيجابية جدًا.



صحيًا: تشعر بتشنج الأعصاب بين وقت وآخر، ويمكن أن تشعر بالكآبة من لا شيء ظاهر، فحاول أن تبتعد عن هذه الأجواء كليًا إذا أمكن إلى أن تشعر بقوة داخلية مجددًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.