تايلاند تفوز على رومانيا في بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات

فاز منتخب تايلاند على نظيره الروماني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على الصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (27-25 و22-25 و25-17 و25-17).

يذكر أن المجموعة الثالثة تضم منتخبات روسيا وبيلاروسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا.

وضمن منتخبا روسيا ورومانيا التأهل إلى دور الـ 16، حيث تتصدر روسيا المجموعة حتى الآن برصيد 6 نقاط تليها رومانيا بنفس الرصيد، ثم تايلاند برصيد 4 نقاط تليها بيلاروسيا برصيد نقطتين، ثم الأرجنتين في المركز الأخير دون أي نقاط.

ويشارك في بطولة العالم 20 منتخبا تم تقسيمهم على أربع مجموعات، حيث تستضيف هيئة قناة السويس منافسات المجموعتين الأولى والثانية.. فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على مجمع الصالات باستاد القاهرة.