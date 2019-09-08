حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 8 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تتبوأ مركزًا أو تتوصل إلى إنهاء مهمة كبيرة، فالتيار الإيجابي يأخذك إلى آفاق واسعة ومجهولة منك حتى الآن.



عاطفيًا: حاول إنهاء هذا اليوم بسلام، وحاول أن تجد قاسمًا مشتركًا بين الجميع، حتى لو لم توافق على كل ما يجري.



صحيًا: تشعر اليوم بأنك بصحة جيدة، ويستمر هذا التغيير بشكل لطيف في غضون الأيام القليلة المقبلة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.