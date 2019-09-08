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سياسي

إنعام محمد على: الأعمال الدرامية هذا العام لم تليق بالمُشاهد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:31 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أكدت المخرجة إنعام محمد علي، رئيس لجنة التحكيم عن الأعمال الدرامية المميزة لتعزيز حقوق الإنسان، أن اختيار الأعمال الفائزة كان بواسطة مجموعة من 6 نقاد، مشيرة إلى أن الحصيلة الدرامية هذا العام لم تليق بالمشاهد.

وأضافت رئيس لجنة التحكيم عن الأعمال الدرامية المميزة لتعزيز حقوق الإنسان، أن معظم الأعمال شاهدت العنف والظواهر السلبية، مثل "ولد الغلابة، وهوجان، علامة الاستفهام، قابيل، وابن اصول، وقمر هادي، ولآخر نفس، وحدوتة مرة"، دون مراعاة لمشاعر المشاهدين التي امتلأت بمشاهد القتل والحرق، وطريقة تصنيع مخدر الاستروكس،مؤكدًا أن ٣ مسلسلات فقط هي التي التزمت بقيم حقوق الإنسان، وهم "كلبش ٣، ولمس أكتاف، وبركة"، وهي المسلسلات الفائزة.

وأشارت "علي"، خلال حفل توزيع جوائز الانتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام ٢٠١٩، أن الاعمال الكوميدية التي وصلت إلي 10 أعمال بات أغلبها في أضعف حال، منها "فكرة بمليون جنيه، البرنسيسة بيسة، الواد سيد الشحات"، مشددة على أن هذه النوعية من الأعمال تمثل نموذجًا سلبيًا.

وأوضحت أنه من الأسباب الهامة لتراجع هذه الأعمال ظهور إدارة الأعمال وبعض الشركات التي جعلت من النجم هو المتحكم في العمل، حيث ارتفع أجره وأصبح هو المحرك الأساسي للأحداث، مما أدى إلى تراجع تأثير الهدف الدرامي.

وأكدت أن اللجنة لاحظت أن الأعمال الكوميدية عوضت ضعف السيناريو بالايفهات المبتذلة والفجاجة أو التنمر، متابعة: "الأهم في نظرهم الافيه المضحك الذي لايضحك حتي لو به إساءة لشرائح المجتمع".

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