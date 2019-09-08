حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 8 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: لا تشكل الأوضاع المالية الأولوية بالنسبة إليك، وتجد نفسك وسط ظروف معرقلة لبعض المشاريع وتضطر إلى التكيف مع إرادات الآخرين ما يجعلك تراوح مكانك.



عاطفيًا: يزول التردد الذي عشته سابقًا، والمتعلق بقصة حب تربكك منذ مدة، فتعيش لحظات رومنسية لا تنتسى ورقّة ومغامرات تحكيها في ما بعد.



صحيًا: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية، لذا لا تتردد في القيام بأي مشروع ترفيهي أو رياضي يساعدك في تخفيف الوزن.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.