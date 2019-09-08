حظك اليوم.. برج الثور الأحد 8 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تتحسن الحظوظ وتكون سعيدًا في مجالك العملي، لكن لا ترتجل موقفًا وقاوم ميلك إلى ردات الفعل العصبية.



عاطفيًا: لا تسمح للمتطفّلين أو المخادعين التلاعب بعواطفك وبعواطف الشريك، كن حذرًا وتعامل مع الأمر الواقع بنضج وتعقّل.



صحيًا: حاول الحفاظ على وضعك الصحي السليم وحاول تجنيبه التدهور؛ بسبب الضغوط العصبية التي تتعرض لها على الدوام.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.