حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 8 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تحتاج إلى من يماشي نمطك في هذا الوقت، ويواكب خطاك في مشاريعك الطموحة جدًا، الضغوط كثيرة وتشعر بالإرهاق.



عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم صعوبات وأوضاعًا ونزاعات في المنزل، وتظهر عنادًا وتشبثًا، إياك والمجازفات في الشأن العاطفي، فقط أصبر وتصرف في الوقت المناسب.



صحيًا: تحاول أن تتجنب الإصابة بعوارض مفاجئة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسك من الأمراض، أنت تحب أن تكون مسيطرًا على كل شيء حتى على صحتك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.