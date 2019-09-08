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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية 8 سبتمبر 2019

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:28 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:

الحمل
مهنيًا: تحتاج إلى من يماشي نمطك في هذا الوقت ويواكب خطاك في مشاريعك الطموحة جدًا، الضغوط كثيرة وتشعر بالإرهاق.
عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم صعوبات وأوضاعًا ونزاعات في المنزل، وتظهر عنادًا وتشبثًا، إياك والمجازفات في الشأن العاطفي، فقط أصبر وتصرف في الوقت المناسب.
صحيًا: تحاول أن تتجنب الإصابة بعوارض مفاجئة وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسك من الأمراض، أنت تحب أن تكون مسيطرًا على كل شيء حتى على صحتك.

الثور
مهنيًا: تتحسن الحظوظ وتكون سعيدًا في مجالك العملي، لكن لا ترتجل موقفًا وقاوم ميلك إلى ردات الفعل العصبية.
عاطفيًا: لا تسمح للمتطفّلين أو المخادعين التلاعب بعواطفك وبعواطف الشريك، كن حذرًا وتعامل مع الأمر الواقع بنضج وتعقّل.
صحيًا: حاول الحفاظ على وضعك الصحي السليم وحاول تجنيبه التدهور بسبب الضغوط العصبية التي تتعرض لها على الدوام.

الجوزاء
مهنيًا: يدعم الحظ أبحاثك ويزيد من أرباحك المالية، ويساعدك على الانطلاق بمشروع جديد أو اتخاذ قرار حاسم، وتسمع جوابًا سارًا.
عاطفيًا:. تجنّب المواجهات، قد تحتاج إلى العودة للذات ومواجهة بعض الحقائق من دون تدخّل أحد، وحاول التخفيف من الضغط على الشريك.
صحيًا: أنت بصحة جيدة اليوم، ولكن الشعور بالصداع يأتي نتيجة الإرهاق وقلة النوم، فعليك الالتزام بمواعيد نومك الطبيعية وأخذ وقت من الراحة.

السرطان
مهنيًا: لا تشكل الأوضاع المالية الأولوية بالنسبة إليك، وتجد نفسك وسط ظروف معرقلة لبعض المشاريع وتضطر إلى التكيف مع إرادات الآخرين ما يجعلك تراوح مكانك.
عاطفيًا: يزول التردد الذي عشته سابقًا، والمتعلق بقصة حب تربكك منذ مدة، فتعيش لحظات رومنسية لا تنتسى ورقّة ومغامرات تحكيها في ما بعد.
صحيًا: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية، لذا لا تتردد في القيام بأي مشروع ترفيهي أو رياضي يساعدك في تخفيف الوزن.

الأسد
مهنيًا: تتبوأ مركزًا أو تتوصل إلى إنهاء مهمة كبيرة، فالتيار الإيجابي يأخذك إلى آفاق واسعة ومجهولة منك حتى الآن.
عاطفيًا: حاول إنهاء هذا اليوم بسلام وحاول أن تجد قاسمًا مشتركًا بين الجميع، حتى لو لم توافق على كل ما يجري.
صحيًا: تشعر اليوم بأنك بصحة جيدة، ويستمر هذا التغيير بشكل لطيف في غضون الأيام القليلة المقبلة.

العذراء
مهنيًا: تطرأ تغيبرات مناسبة وإيجابية في مجال فكري أو تربوي، يوم إيجابي يتيح لك فرصًا جيدة لإثبات قدراتك أو تتوصل الى بلوغ هدف سعيت إليه طويلًا.
عاطفيًا: تطرأ مشاكل غير منتظرة، فتعاني تأخيرًا وتسويفًا أو إلغاء، ما يجعلك فاقد الصبر في بعض الأحيان.
صحيًا:على الرغم من كل العقبات والصعوبات، تكون بصحة جيدة جدًا ما عدا عوارض أو مشاكل صحية طفيفة.

الميزان
مهنيًا: تبدو متقلبًا ومتأثرًا بالآخرين مع أن مفتاح النجاح هذا اليوم هو التحرر من القيود والتصرف بحسب قناعتك ورغباتك.
عاطفيًا: يسود علاقتك بالشريك بعض النفور لكونك غير مستعد لتقبل ملاحظاته، مع أنه كلما أشار عليك التصرف بطريقة معينة تكون النتيجة إيجابية جدًا.
صحيًا: تشعر بتشنج الأعصاب بين وقت وآخر، ويمكن أن تشعر بالكآبة من لا شيء ظاهر، فحاول أن تبتعد عن هذه الأجواء كليًا إذا أمكن إلى أن تشعر بقوة داخلية مجددًا.

العقرب
مهنيًا: يخيم على أجواء هذا اليوم مناخ هادئ ملطف يفتح أمامك مجالات واسعة وفرصًا استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة.
عاطفيًا: تتمتع بإخلاصك الشديد للشريك، وتكون على استعداد دائم لإثبات ولائك له من دون خوف.
صحيًا: صحتك جيدة لكن عليك الاهتمام أكثر بممارسة الرياضة للحفاظ على لياقتك البدنية وتجنب الإصابة بالسمنة.

القوس
مهنيًا: تبدو خلاقًا وقادرًا على العطاء الكبير، وتكون حيويتك في أوجها، ربما تفكر في إعلان أو في ترويج أو تتلقى خبرًا سارًا.
عاطفيًا: نظّم وقتك جيدًا تفاديًا لأي تقصير في الواجبات أو تأخير في الالتزام مع الشريك، وبهذه الطريقة تصون علاقتك العاطفية من أي اهتزاز.
صحيًا: التمارين الروحية تساعدك على توسيع آفاقك وبلورة أفكارك، وربما تشعر بقليل من الملل هذا اليوم وتحاول القيام ببعض النشاطات لإبعاد التشنجات عنك.

الجدي
مهنيًا: تستعيد الأمور حركتها الطبيعية والنشيطة، فتغمرك بإشراق كبير وتجعلك متحمسًا، وتلتقط الفرص المالية والمهنية، ويأتيك دعم من بعض المراجع النافذة.
عاطفيًا: تعيش هذا اليوم عاطفة جياشة، وحبًا لا مثيل له، وتمر بأفضل ظرف على الصعيد الشخصي تترجمه بتصرفاتك الرائعة مع الشريك.
صحيًا: تؤثر الضغوط في صحتك، أنت بحاجة إلى المزيد من الراحة الجسدية، خذ قسطًا كبيرًا من النوم أو الاسترخاء فهذا يساعد في مثل حالتك.

الدلو
مهنيًا: فكر جيدًا قبل أي تصرف، إحذر أصدقاء متخفين وحاول أن تبتعد عن الضوء إذا استطعت، وانتبه من خيبات الأمل.
عاطفيًا: تواجه بعض المشاكل العائلية، إذ يشكو الشريك من سوء تصرفك وتجاهلك له، ولكنك لا تبدي استعدادًا لتقديم التنازلات أو الأعذار، وهذا ما يؤثر سلبًا في علاقتك به.
صحيًا: لا تهمل مراجعة طبية إذا اضطر الأمر، وكن واعيًا لشتى الاحتمالات التي يمكن أن تكون عرضة لها صحيًا.

الحوت
مهنيًا: حان الوقت لتقتحم المجالات ولتحدد الخيارات وتحسم الأمور، تفاجأ بسرعة بديهتك وبشدة دهائك، كرر المحاولة ولا تستسلم.
عاطفيًا: تشعر بسيطرة أكبر على الأوضاع العاطفية وتفكر بطريقة شجاعة وذكية، وتملك أفكارًا باهرة وتحصل على ما تبغيه من الشريك.
صحيًا: وضعك الصحي جيد، أي وعكة صحية اعتبرها عابرة فهذا اليوم يتميز بالعافية والصحة الجيدة

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