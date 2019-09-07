المنتخب الأوليمبي يفوز وديا على السعودية استعدادا لبطولة أفريقيا

حقق منتخب مصر الأوليمبي انتصارا كبيرا على ضيفه منتخب السعودية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد السويس في إطار استعدادات المنتخب الأوليمبي لخوض غمار بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

سجل أهداف منتخب مصر طاهر محمد طاهر في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، ورمضان صبحي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء أيضا، وأحمد فتوح في الدقيقة 26، وصلاح محسن في الدقيقة 49، بينما أحرز اللاعب عبد الإله العمري هدف منتخب السعودية الوحيد في الدقيقة 30.

وتستضيف مصر نهائيات النسخة الثالثة لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للنهائيات الأوليمبية.