أحمد موسى: الإخوان يأخذون كل حقوقهم داخل السجن.. "ربربوا من الأكل"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إدارة السجون تتعامل مع عناصر الإخوان على أنهم سجناء ويتم التعامل معهم وفقًا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن صحة الإرهابي محمد البلتاجي في السجن أفضل من الإخوان المتواجدين في تركيا.



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزن الإرهابي حازم صلاح أبوإسماعيل زاد 40 كيلو في السجن، وعلق ساخرًا: "ده منظر ناس مريضة؟! دول ربربوا في السجن، والعريان زاد في الوزن".



وأوضح أن السجناء من جماعة الإخوان الإرهابية يحصلون على كل حقوقهم داخل السجن، متابعًا، "الإخوان ملهمش مكان يعيشوا فيه غير في السجن".



واستطرد: "لو عايز تشوف المعاملة الحقيقية للإخوان داخل السجون شوفوهم النهاردة في جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية"، مؤكدًا: "خدود الإخوان ربربت من كتر الأكل، وكل عناصر الإخوان المتواجدة في السجون أوزانهم زادت".



