مقتل فلاح في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

لقي فلاح مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر مشاجرة بين عائلتين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، بسبب خلافات الجيرة، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا أمام منازل العائلتين، وضبط طرفي المشاجرة.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر باستقبال المستشفى المركزي جثة فلاح يدعى "محمود. ك. ع " 33 عاما، مصابا بطلق ناري بالرقبة، مقيم بندر ناصر، في مشاجرة بين عائلتين بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة ضبط طرفيها واتخاذ الإجراءات القانونية.



وانتقل المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، إلى مكان الحادث على رأس قوة أمنية، حيث تبين أن مشاجرة بين عائلتي وحش والقصاص بمدينة ناصر، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية، أسفرت عن مصرع فلاح يدعى "محمود. ك. ع" 33 عاما، من أبناء عائلة القصاص، وتم نقله لمشرحة مستشفى ناصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



فيما فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا أمام منزل العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى، وضبط طرفي المشاجرة.