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محافظات

تخفيض درجات القبول بالتعليم الفني في عدد من المدارس بالغربية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:30 م
جريدة الدستور
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وافق محافظ الغربية على تخفيض درجات القبول بالتعليم الفني في عدد من المدارس بنسب تتراوح من درجة وحتى 10 درجات تحقيقًا لرغبة الطلاب ولاستكمال الأعداد المقرر قبولها بالمدارس في العام الدراسي الجديد.

وذكر بيان للمحافظة اليوم السبت، أنه تقرر قبول الطلاب بمدارس «طنطا الزخرفية المعمارية - سمنود الصناعية بنين - زفتى الزخرفية بسندبسط - كفر الزيات الزخرفية - محمد صلاح الصناعية ببسيون» بمجموع 175 درجة بدلًا من 180 درجة، والقبول بمدرسة «سنبو الصناعية بنات» بمجموع 195 درجة بدلًا من 200 درجة، والقبول بمدرسة «سمنود الثانوية الزراعية) بمجموع 164 درجة بدلًا من 165 درجة، والقبول بمدارس «سمنود الثانوية الزراعية مهني - كفر العبايدة الزراعية مهني» بمجموع 163 درجة بدلًا من 164 درجة، والقبول بمدارس (المحلة الصناعية بنات "مزدوج" - طنطا الصناعية بنات "مزدوج") بمجموع 190 درجة بدلًا من 200 درجة، والقبول بمدرسة (الشين الصناعية بنات "مزدوج") بمجموع 180 درجة بدلًا من 190 درجة، والقبول بمدرسة (عربكو للتعليم والتدريب المزدوج) بمجموع 170 درجة بدلًا من 180 درجة.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ الغربية حرصه على تحقيق التناغم بين رغبات الطلاب ونسب كثافة الطلاب بالفصول لتوفير مناخ تعليمي يساعد الطلاب على تحقيق التفوق العلمي.

كما وافق محافظ الغربية على فتح فصول الخدمات للصف الأول الثانوي العام اعتبارًا من الغد ولمدة 15 يومًا، بمجموع يبدأ من 224.75 درجة فأقل حتى استكمال الطاقة الاستيعابية لفصول الخدمات.

وأوضح المحافظ، أن فتح فصول الخدمات جاء تلبية لأولياء أمور الطلاب الراغبين في التحاق أبنائهم بالثانوي العام ولم يصل مجموعهم إلى الحد الأدنى للتنسيق هذا العام، ولتوفير فرص التعليم الملائم لرغبات الطلاب.

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