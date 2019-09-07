الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفيا تسوية النزاع في دونباس

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث بحثا تسوية النزاع في إقليم (دونباس).



جاء ذلك بعد ساعات من إنجاز موسكو وكييف، نتيجة لمحادثات عدة أجراها مؤخرا الرئيسان الروسي والأوكراني وهي أول عملية من نوعها في السنوات الأخيرة لتبادل المعتقلين لدى الطرفين بصيغة 35 شخصا مقابل 35 شخصا، في إجراء لقي ترحيبا علنيا واسعا داخل البلدين والعالم.



وأوضح الكرملين - طبقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية الليلة - أنه تم خلال الاتصال بحث تسوية النزاع في دونباس والتحضير لقمة "رباعية النورماندي".



وكان الرئيس الأوكراني قد اعتبر صفقة "تبادل السجناء" مع روسيا خطوة أولى على صعيد "الحوار الحقيقي" بين البلدين وإنهاء النزاع في شرق البلاد، فيما رحب الكرملين بتنفيذ هذه الخطوة.