سفيرنا بالمغرب يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم

تحدث السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، عن تفاصيل وفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.



وقال السفير في مداخلة مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن العالم أبا بكر كان يحضر ورشة عمل منذ أول سبتمبر، نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري.



ولفت إلى أنه تلقى اتصالًا من السلطات المغربية تفيد بوفاته، وتم الاتفاق على إنهاء الإجراءات، ودار الحوار حول ترتيبات نقل الجثمان.



وأوضح أنه وفقًا للمغرب، فإن أي أجنبي يتوفى على أرض المغرب يتم إجراء تشريح لمعرفة أسباب الوفاة، وتقرير المستشفى كشف أنه توفي بسكتة قلبية، لكن العاهل المغربي أمر بإجراء تحاليل معمقة، ستظهر نتيجتها بعد أيام.

