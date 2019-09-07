محافظ الشرقية يشارك في احتفال "التعليم" بالعيد القومي

شارك محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، احتفالية مديرية التربية والتعليم بالعيد القومي لمحافظة الشرقية.



بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبتها فقرة شعرية قدمها الطالب أنس أبوشنب، كما تم تقديم فقرات فنية ورياضية لطلاب وطالبات المدارس.



وهنأ المحافظ الجميع بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الوطنية هي تعبير عن حب الوطن والتضحية من أجله والعمل على تنمية الوعي ونشر الثقافة الهادفة لتشكيل الشخصية والوجدان لتقديم فرد نافع ومفيد لمجتمعه.



وعلى هامش الاحتفالية، افتتح المحافظ معرض "المدرسة المنتجة والتعليم المجتمعي"، الذي يعرض منتجات غذائية ومشغولات ولوحات فنية مصنوعة بأيدي الطلاب.