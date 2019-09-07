غلق باب التصويت والتسجيل بالجمعية العمومية للزمالك

أعلن أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، غلق باب التسجيل بالجمعية العمومية لنادي الزمالك والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية، لليوم الثالث والختامي من الجمعية العمومية العادية للنادي.

ومن المقرر أن تتم عملية حصر الأعداد ومن ثم عملية الفرز استعدادًا لإعلان النتيجة النهائية.

وحرص عدد كبير من الأعضاء على التواجد علي مدار ثلاثة أيام لانعقاد الجمعية العمومية للتصويت على الميزانية والموافقة على فوز أشرف زكي بمنصب أمين الصندوق، والثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح بمنصب العضوية في انتخابات المجلس التكميلية.