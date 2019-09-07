طيران الاحتلال يقصف مواقع المقاومة في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة مناطق في المنطقة الغربية لشمال قطاع غزة.



وأوضحت وكالة "شهاب" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت موقع عسقلان شمال قطاع غزة بعدة صواريخ.



وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقعا للمقاومة الفلسطينية في منطقة المصدر وسط قطاع غزة بـ3 صواريخ، كما قصف بصاروخين هدفا شرق المنطقة الوسطى بالقطاع.



كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة بعد استشهاد طفلين الجمعة على حدود قطاع غزة، ليصل إلى 324 شهيدًا منذ بدايتها في مارس 2018.



وأوضح المركز، أن 211 من العدد الإجمالي سقطوا خلال مشاركتهم المباشرة في مسيرات العودة، من بينهم 46 طفلًا وسيدتين، و9 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مسعفين وصحفيين اثنين.