تخصيص أرض لإقامة منازل سكنية للشباب في الوادي الجديد

قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط تخصيص مساحات من الأراضي؛ لإقامة منازل سكنية للشباب المستفيد من مشروع الظهير الزراعي، ببئر الشباب بمدينة بلاط، وذلك بمساحات تقدر بـ 160 مترا للمنزل، كما وجه المحافظ بتنفيذ تصميم موحد للمنازل، وذلك لإضفاء مظهر حضاري لها.



جاء ذلك خلال تفقده مساء اليوم للمشروع المقام على مساحة 250 فدانا موزعة على 50 شابا بواقع 5 أفدنة لكل منهم، حيث تمت "تسوية" 15 قطعة زراعية؛ تمهيداََ لزراعتها ويجري حاليا تركيب شبكات المياه.



كما تفقد المحافظ تجربة إنشاء صوب زراعية من الخامات البيئية من مخلفات النخيل، التي تم تنفيذها - لأول مرة - بمركز الداخلة على مساحة 395 مترا مربعا، مشيدا بالتجربة ووجه بتعميمها بكافة مراكز المحافظة؛ للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وإعادة استخدامها وتجنب مخاطر الحرائق الناتجة عنها.



وأكد أن هذه التجربة مثالية للشباب الراغب في إقامة مشروعات زراعية؛ نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالصوب الزراعية التقليدية بنسبة تقترب من 70%.