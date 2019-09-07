بدء انطلاق الدوريات الأمريكية التركية المشتركة شمال سوريا غدًا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انطلاق الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في المنطقة الآمنة في شمال سوريا غدا الأحد، وذلك حسب التفاهمات المشتركة بين التحالف الدولي وقوات "قسد".



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن الرئيس الكردي لما يسمى مجلس تل أبيض العسكري (المؤسس حديثا) خليل خلفو القول "بحسب الاتفاق بدأنا في إزالة التعزيزات أولا على هذه الجبهة، أي تلك التابعة لتل أبيض".



وتابع: "نريد أن نعيش في سلام، وإذا كان ذلك يخيف تركيا فسنغلقه" في إشارة إلى الخندق المحيط بقاعدته.



وتتباحث أنقرة وواشنطن - منذ فترة - بشأن إنشاء "منطقة آمنة" تفصل الحدود التركية عن مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب، الفصيل الكردي الأبرز في "قوات سوريا الديمقراطية".