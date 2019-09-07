خرونفيخين يفوز بالمرحلة الافتتاحية لسباق بريطانيا للدراجات

فاز الهولندي ديلان خرونفيخين بالمرحلة الأولى لسباق بريطانيا للدراجات اليوم السبت.

وتفوق خرونفيخين متسابق جامبو-فيسما على دافيدي شيمولاي «أكاديمية إسرائيل للدراجات» وماتيو ترنتين «ميتشلتون-سكوت» ليفوز المرحلة التي امتدت لمسافة 201.5 كيلومتر من جلاسجو إلى كيركدبري.

وسيطر جامبو-فيسما على إيقاع السباق ولم يمنح المجموعة التي هاجمت مبكرًا من التقدم بأكثر من دقيقتين.

وفي آخر سبعة كيلومترات بدا أن ميتشلتون-سكوت هو أبرز خطر لكن خرونفيخين كان يملك الطاقة لتحقيق الانتصار.

وتمتد المرحلة الثانية غدًا الأحد لمسافة 165.9 كيلومتر وتبدأ وتنتهي في كيلسو.



