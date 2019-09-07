بينيت يفوز بالمرحلة وروجليتش المتصدر يخرج بلا إصابات في حادث كبير

حقق سام بينيت فوزه الثاني بمرحلة في سباق إسبانيا للدراجات اليوم السبت بعد تفوقه في سباق سرعة عقب حادث هائل في الكيلومتر الأخير لكن ذلك لم يمنع بريموش روجليتش من الحفاظ على صدارة الترتيب العام.

وكانت المرحلة 14 التي امتدت لمسافة 188 كيلومترا مهيأة لتفوق أحد المتخصصين في سباقات السرعة لكن المجموعة الأساسية كانت قريبة من المجموعة التي هاجمت مبكرا وضم الحادث العديد من المتسابقين ليستفيد الأيرلندي بينيت من الأمر.

ونال بينيت حماية جيدة من فريقه عند وقوع الحادث قبل نحو 800 متر من خط النهاية لكن روجليتش المتصدر وأليخاندرو بالبيردي أبرز منافسيه كانا من بين المتسابقين الذين سقطوا أرضا.

لكنهما لم يتعرضا لأي إصابة ولم يفقدا أي وقت وحافظ المتسابق السلوفيني على صدارته بفارق دقيقتين و25 ثانية.

وفي المقدمة انحصرت المنافسة على الفوز بالمرحلة على الثلاثي بينيت وتوش فان دير سانده والأرجنتيني ماكسميليانو ريتشسي.

وهاجم فان دير سانده لكن ريتشسي تفوق عليه وتجاوز بينيت المتسابق الأرجنتيني الذي جاء ثانيا أمام البلجيكي فان دير سانده.

وتضم المرحلة 15 غدا الأحد والتي تمتد لمسافة 154.4 كيلومتر أربعة مرتفعات من الدرجة الأولى من بينهم مرتفع أخير حتى خط النهاية سيمثل اختبارا كبيرا لآمال روجليتش.