"90 دقيقة" يكشف دور الأردني "هاني دنديس" في الحرب على الناشرين المصريين

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، قصة الناشر الأردني هاني دنديس، ودوره الغامض في الحرب على الناشرين المصريين.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن اتحاد الناشرين الأردنيين تقدم بشكوى لاتحاد الناشرين العرب ضد ناشر أردني اسمه هاني دنديس، لتجارته بالكتب المزورة، مشيرا إلى أن اتحاد الناشرين المصريين، قدم شكوى في شحنة بعينها من الكتب المتوجهة إلى الأردن.

واستكمل أن اتحاد الناشرين المصريين به 1300 ناشر، في حين أن اتحاد الناشرين العرب به 600 ناشر فقط، موضحا أن مصر بها بعض المزورين في الكتب، ولكن عددهم لا يتجاوز 12 أو 13 ناشرا، وما يحدث حاليا من محاولة إثبات وجود تزوير في الكتب هدفه ضرب صناعة الكتب المصرية والتي تشهد رواجا وازدهارا حاليا.