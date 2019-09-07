تفاصيل ضبط مليون كتاب مزور داخل مخزن في العبور

كشف عصام النجار، صاحب أحد مخازن الكتب في العبور، حقيقة ضبط مليون كتاب مزور في مخزنه بالعبور.

وأوضح النجار في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه يعمل في شحن الكتب إلى مختلف الدول، منوها إلى أن أي وافد من أي دولة عربية يقوم بشراء الكتب من مختلف الدول، ومهمته هو تجميع هذه الكتب وشحنها.

واستكمل أن مخزنه يحوي ما يقرب من 9000 كارتونة، تضم مليون كتاب، ولكن الكتب المزورة كانت موجودة في 250 كارتونة فقط، سيتم إرسالها إلى ناشر أردني.

وأوضح أنه سلم اتحاد الناشرين بيانا بكل الشحنات التي استلمها، ومن سلمها له، موضحا أنه لا يتحمل أي مسؤولية في هذه الأزمة.