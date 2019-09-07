نجوم الفن في عزاء والد الشاعر تامر حسين (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء على حضور عزاء والد الشاعر الغنائي تامر حسين، الذي أقيم مساء اليوم داخل قاعة الملحقة بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.



وحضر العزاء الإعلامي ممدوح موسى، وحميد الشاعري، ومحمد رحيم، وكريم محسن، والملحن عمرو مصطفى، ورامي جمال، والفنان هاني رمزي، والفنان أحمد حاتم، والشاعر بهاء الدين محمد، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والملحن مدين، وغيرهم من الفنانين وصناع المزيكا.



وأعلن الشاعر تامر حسين وفاة والده حسين سعد إبراهيم يوم الخميس الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وكتب: "والدي حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعًا بالرحمة والمغفرة، واخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".