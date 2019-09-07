السبت 07 سبتمبر 2019 الموافق 08 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"حوامة القصف": كيف طورت حماس عملها من إلقاء قنابل يدوية لحاملة صواريخ؟

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:40 م
جريدة الدستور
سارة شريف
طباعة
عاد الاشتعال مجددأً إلى الحدود الجنوبية الإسرائيلية، بعد أن أُطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية على حدود القطاع، فقامت إسرائيل باستهداف مواقع مختلفة لحركة حماس شرق غزة دون وقوع إصابات.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي أن القصف يأتي رداً على تسلل "حوامة" ألقت جسماً مجهولاً بالقرب من غلاف غزة، وهو ما فتح ملف "حوامات القصف" التي طورتها حماس مؤخراً ونمط عملها وكيفية تغييرها لشكل الموجهات بين إسرائيل وحماس.
بدأت "حماس" استخدام الحوامة بشكل متدرج، في البداية كان يتم استخدامها في إلقاء قنابل يدوية، ولكنها طورتها خلال الأربعة سنوات الماضية؛ لتتمكن من حمل صاروخ ذو رأس متفجر؛ حيث أصبحت نسخة قريبة من الطائرة المسيرة المسلحة بالصواريخ التي تستخدمها الجيوش والتنظيمات ويتم التحكم بها عن بعد.
قبل أشهر حاولت حماس استخدام تلك الحوامةفي تدمير مركبة عسكرية إسرائيلية من خلال صاروخ ألقى منها، ورغم فشل المحاولة في حينه، إلا أنها فتحت الباب أمام "عمل تلك الحوامات" بيد إنه لم يكن معروفاً لدى تل أبيب أي ستخدام عملياتي لحماس لهذه الحوامات من قبل.
لم تتوقف محاولات حماس عند هذه التجربة، بل كانت هناك محاولات أخرى لاستخدام هذه الحوامات، ففي عدة حالات تم إلقاء عبوات ناسفة على غلاف غزة من خلال تلك الحوامات، وفي إحدى الحالات ألقت حوامة عبوة كانت مربوطة بمظلة هبطت داخل كيبوتس في غلاف غزة.
وفقاً للتقارير العبرية فإن "هيكل الحوامات" يأتي إلى قطاع غزة بالتهريب عبر المعابر، ومن خلال مواقع بيع الأسلحة على شبكة الأنترنت.
استخدام الحوامة اليوم يعكس نجاحاً لدى الحركة في تطويرها، فـ "حوامات حماس" تم تطويرها لتستهدف المس ببطاريات القبة الحديدية، واختراق المركبات المدرعة عبر القسم العلوي الأقل تحصيناً منها، وهو ما يعني أن استخدام مكثف بمئات الحوامات التي تلقي مواد متفجرة من شأنها أن تصبح سلاحاً إشكاليا لدى إسرائيل في كل مواجهة مستقبلية مع حماس.
إسرائيل من جانبها حاولت التصدي لهذه الحوامات، وطورت بندقيات خاصة تستهدف التشويش عليها.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول تعليق لحكيم من المستشفى بعد تعرضه لحادث.. فيديو

منذ يوم

ماريان رسمى تكتب: إنها قصة حبي

منذ حوالي 18 ساعة

رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

منذ حوالي 15 ساعة

فضل صيام يوم عاشوراء والأعمال المستحبة فيه

ads

الصور

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

image description

أدهم سليمان يطرح كليبه الجديد في لوكيشن تصوير واحد فقط

image description

معرض أتيليه القاهرة حبيبة عبدالله

image description

في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

الأكثر قراءة

«وصلة هزار» تنتهي بقتل الزوج في العمرانية

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

سفير القاهرة بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة عالم النووي المصري

رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

أيام زمان

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

الصحة

دراسة جديدة تكشف علاقة الصداع بالخرف

العلماء يوجهون كريات الدم الحمراء بأشعة الليزر

اكتشاف التأثير السلبي للتدخين على النوم

دراسة جديدة تربط بين الإجهاد والمرض النفسي

الرئيس نيوز

134 مليون جنيه إيرادات "جمارك الدخان" بالقاهرة خلال أغسطس

بشري لموظفي الصناديق.. "التنظيم والإدارة": لهم الحق في الترقيات.. والتسويات "محل دراسة"

رئيس "مستقبل وطن": منافذنا لمستلزمات الدراسة مستمرة بتخفيضات تصل لـ30%

تقرير "الطب الشرعي" يكشف: هل تناول العالم النووي عصيرا مسموما؟

منوعات

عرض مجموعة من الأدوات الفلكية الأثرية بالمتحف الإسلامي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. غداً

مطعم يقدم وجبات من الحشرات فقط.. والسبب؟

نبات مبتكر يشكل ثورة في عالم الإضاءة

كشكول

انتهاء التنسيق الأثنين.. طلاب الأزهر يشتكون من تأخر الحصول على شهادة الثانوية

النزول بتنسيق التعليم الفني 10 درجات بالغربية

تعرف على الامتحانات الشفوية لطلاب الدراسات العليا بالأزهر لعام 2020

تعرف على شروط القبول بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين

الشرطة العراقية: سقوط جرحى بانفجارعبوة ناسفة وسط بغداد

الجيش الوطني الليبي: تدمير آليات لميليشا الوفاق في طرابلس

وكالة الأنباء سعودية: قطر تحتضن الإخوان وداعش


زيت وسكر

«حقك تنظمي» حملة مجانية لتنظيم الأسرة في الجيزة

مع بدء حملات المقاومة.. تعرف على طاعون الماعز والأغنام

حملات تفتيشية على مستودعات الغاز بالمنوفية

“الزراعة” تتخذ اجراءات للحفاظ على صناعة الدواجن وحماية صغار المربين

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهيد الـ«Cialis» والمخدرات!
د. منى حلمى
الأشياء المشتركة بين ممارسة «الكتابة» وممارسة «الحب»
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
المزيد

الثقافة

راكوتيس

الكاتبة:نجوى شعبان

فى المطعم الهندى

رقص

صفحتنا ع الفيس بوك