دخول إحدى اللاعبات المشاركات في كأس العالم لكرة الطائرة مستشفى الجلاء

أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم، عن نقل إحدى لاعبات المنتخب البيروفي المشارك في منافسات بطولة العالم للناشئات، لمستشفى الجلاء العسكري، بعد تدهور حالتها.



ومن جانبه، أكد نصر شعبان نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن اللاعبة تعاني مشاكل صحية جاءت بها إلى مصر، وأن الاتحاد تكفل بتكاليف العلاج، خاصة وأن المستشفى قررت حجز اللاعبة تحت المتابعة لمدة 24 ساعة، للاطمئنان على حالتها الصحية بشكل كامل، وسيتحمل اتحاد كرة الطائرة تكاليف علاجها.



وأضاف "شعبان"، أن اللاعبة حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير واقتربت من التماثل للشفاء الكامل، وأن الهدف الأول للاتحاد المصري ومسئوليه، هو الحفاظ على سلامة جميع اللاعبات والوفود المشاركة.



ويلعب منتخب بيرو ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات اليابان وبلغاريا وتركيا والكونغو.