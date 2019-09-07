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6 اعترافات لياسر برهامي تكشف الفضيحة الكبرى لـ«الإخوان»

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:38 م
ياسر برهامي
ياسر برهامي
أحلام عبدالرحمن
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استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، عددًا من اعترافات ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، والتي وثقها في مقالاته على موقع "أنا السلفي".


الاعتراف الأول
اختارنا أبو الفتوح، في الانتخابات الأولى، بعدما رفض محمد مرسي التحلل من بيعته لمرشد الإخوان، لأنه لا يجوز أن يبايعوه، وهو مبايع شخص آخر.

الاعتراف الثاني: تكفير المجتمع
أحد أعضاء فريق أبو الفتوح فاجأنا بأن القيادة الحالية للإخوان تستبطن تكفير المجتمع والجهاد ضده، فأنكرت الدعوة السلفية ذلك، وظهر الخطاب التكفيري العنيف بعد عزل مرسي.

الاعتراف الثالث: تزوير الانتخابات
ذهبنا لحزب الحرية والعدالة للتنسيق في انتخابات مجلس الشعب في 2011، فكان جواب مرسي "it is too late"، نسقنا مع كل الأحزاب، ولا نستطيع نعدكم بشيء".

طالبت بضرورة وجود المهندس عبدالمنعم الشحات، لأهمية وجوده، فكان الرد بالموافقة، لكن حدث العكس تماما، كما أنهم تحالفوا على إسقاطه، وتزوير الانتخابات بالطرق الخفية في انتخابات الإعادة.

الاعتراف الرابع
من شدة مهاجمة مرسي للشيعة، وتكفيرهم، كان عجبًا أن أكون أنا السلفي أهدئ من درجة التكفير، فشعرنا أن الكلام لطمأنتنا والحصول على تأييدنا في الانتخابات الرئاسية وليس في الحقيقة معبرًا عن حقيقة الموقف.

الاعتراف الخامس
الإخوان حاولوا إيجاد بديل عن المؤسسة الرسمية المسؤولة عن حماية الرئيس بما يشبه الحرس الثوري، والذي تبين أنه توجيهًا من القيادة الإيرانية.

تلقيت اتصالًا من عصام دربالة، أيام التظاهر أمام قصر الاتحادية، وقال إن لديه معلومات باقتحام القصر الجمهوري خلال ساعات، ويطلب منا حضور الإخوة أمام القصر الجمهوري لحماية الرئيس مع ضرورة توفير مكان بديل له لتأمينه، يريد مليون شخص لردع أي محاولة للاقتحام.

تعجبت من التفكير وتساءلت كيف يتولى دربالة التنسيق والطلب، وكان جوابنا أن هناك جهات مسؤولة كالمخابرات والحرس الجمهوري وقوات الجيش.
كانوا يخططون لتأسيس حرس ثوري وتفكيك الجيش والحري الجمهوري.

الاعتراف السادس
عندما طالبنا الإخوان بتغيير الخطاب التكفيري العنيف الذي صار مستعملًا في معظم فعاليات الجماعة ومؤيديها، واللقاءات الإعلامية لقياداتها وممثليها، جاء رد الإخوان ممثلًأافي محمود عزت، أنه ليس خطابهم، فمحمد عبدالمقصود سلفي، مثلكم كلموه أنتم، وعاصم عبدالماجد من الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي ليس من الإخوان، وإنما تبع مجلس أمناء الثورة، فسألناه ومحمد البلتاجي، فقال البلتاجي غير ملتزم ولا يسمع الكلام.

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