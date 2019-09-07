الاتحاد المصري للطائرة يتحمل تكاليف علاج لاعبة بيرو

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم، تحمل تكاليف علاج إحدى لاعبات منتخب بيرو، على هامش مشاركة منتخب بلادها في منافسات بطولة العالم للناشئات، المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.



ومن جانبه، أكد نصر شعبان نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن اللاعبة كانت تعاني من عدة مشاكل صحية قبل وصولها إلى مصر، موضحا أن الاتحاد تكفل بكافة مصاريف العلاج، حيث تم حجز اللاعبة تحت المتابعة في أحد المستشفيات لمدة 24 ساعة للاطمئنان على حالتها الصحية بشكل كامل.



وقال شعبان، إن اللاعبة حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير واقتربت من التماثل للشفاء الكامل، وأن الهدف الأول للاتحاد المصري ومسئوليه، هو الحفاظ على سلامة جميع اللاعبات والوفود المشاركة ببطولة العالم.



ويلعب منتخب بيرو ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات اليابان وبلغاريا وتركيا والكونغو.

