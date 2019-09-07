أحمد موسى عن ضرب الإرهابي بهجت صابر بالقفا: "عملوا معاه الجلاشة"

قال الإعلامي أحمد موسى، معلقًا على ضرب الإرهابي بهجت صابر في نيويورك على قفاه:" أحرار نيويورك عملوا الجلاشة مع الإرهابي الإخواني".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإرهابي ده بلطجي يقف على أبواب الملاهي الليلية في نيويورك".



وتابع: "الإرهابي بهجت صابر دخل المستشفى عشان يكشف على قفاه ويعمل كام غرزة ويطمن على نفسه".



واستطرد: "لازم الإرهابي ده يعرف أنه ليس بعيدا عن الأحرار في كل مكان في العالم ودول علّموا عليه جامد".

