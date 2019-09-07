أحمد موسى عن ضرب الإرهابي بهجت صابر بالقفا: "عملوا معاه الجلاشة"
السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:35 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، معلقًا على ضرب الإرهابي بهجت صابر في نيويورك على قفاه:" أحرار نيويورك عملوا الجلاشة مع الإرهابي الإخواني".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإرهابي ده بلطجي يقف على أبواب الملاهي الليلية في نيويورك".
وتابع: "الإرهابي بهجت صابر دخل المستشفى عشان يكشف على قفاه ويعمل كام غرزة ويطمن على نفسه".
واستطرد: "لازم الإرهابي ده يعرف أنه ليس بعيدا عن الأحرار في كل مكان في العالم ودول علّموا عليه جامد".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإرهابي ده بلطجي يقف على أبواب الملاهي الليلية في نيويورك".
وتابع: "الإرهابي بهجت صابر دخل المستشفى عشان يكشف على قفاه ويعمل كام غرزة ويطمن على نفسه".
واستطرد: "لازم الإرهابي ده يعرف أنه ليس بعيدا عن الأحرار في كل مكان في العالم ودول علّموا عليه جامد".