الري: صرف حافز تميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه

اجتمع وزير الموارد المائية والري، مع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والوفد المرافق له، والدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، والدكتور ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل؛ لبحث سبل التعاون بين الوزارة ونقابة المهندسين، فيما يخص الشأن المائي داخليًا وخارجيًا.



وفي سياق آخر اجتمعت لجنة الموارد البشرية، برئاسة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، اليوم السبت، وحضور كل من المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، والمهندس خالد مدين رئيس هيئة الصرف، والمهندس عاشور عبدالكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، ولطفي السيد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، حيث تم مناقشة صرف حافز تميز للحاصلين على ماجستير أو دكتوراه، وضم مدد خدمة عملية وخدمة عسكرية، وإجازات دراسية ورعاية أسرة وتسويات ومحو جزاءات وتنقلات.