"المصريين الأحرار" يتابع عمل الحزب في المحافظات المختلفة

زار وفد من قيادات حزب المصريين الأحرار، محافظة الإسماعيلية للمشاركة في ندوة الأمن الذاتي أمن قومي، ومكافحة الإرهاب التي عقدت بمقر الحزب بالمحافظة.



وذلك وفق تعليمات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وضم الوفد كل من اللواء إيهاب الشحات اللواء أمين مركز الدراسات الاستراتيجية بالحزب، حسام رأفت رئيس لجنة الشئون العربية بالمصريين الأحرار، وبلال حبش عضو المكتب السياسي، وكان فى استقبال الوفد اللواء عادل عطا أمين الحزب بالإسماعيلية وكافة أعضاء هيئة المكتب.



خلال الندوة تحدث اللواء إيهاب الشحات عن أهمية الأمن الذاتي أمن قومي في البناء والمحافظة على بناء الدولة المصرية وربط الأمن القومي في المجالات المختلفة السياسية، الاجتماعية، والثقافية وكيفية الاستثمار في المواطن المصري، حيث أنه أهم وسائل الحفاظ على الأمن القومي



وتحدث حسام رأفت عن كيفية إعداد وبناء الكوادر السياسية ليستطيع الحزب كافة الانتخابات القادمة، وأن ذلك يأتي ضمن رؤية الحزب في بناء كوادر سياسية ومتابعة أنشطة الحزب في محافظاته المختلفة.



وقدم بلال حبش شرحًا عن التنظيم الحزبي ونبذة عن حزب المصريين الأحرار منذ نشأته ورؤية واستراتيجية الحزب وأهدافه الفترة القادمة.



وفي سياق متصل؛ عقد وفد المصريين الأحرار اجتماعًا مع أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الأمانات واللجان المختلفة ببعض مراكز محافظة الإسماعيلية، لشرح مهام اللجان والأمانات ودور الحزب فى استقطاب الأعضاء والتعريف بأهم بروتوكولات التعاون التي تهدف لخدمة المواطن المصري.