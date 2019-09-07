لليوم الثاني على التوالي انخفاض أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، وذلك ليس في مصر فقط ولكن في بورصات العالم.



وذكرت الإعلامية لبنى عسل خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا وصل إلى 13 جنيهًا على مدار يومين فأمس الجمعة انخفض جرام الذهب 10 جنيهات واليوم 3 جنيهات.



وأضافت: "سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 795 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 697 جنيها، وسعر الذهب عيار 18، نحو 596 جنيها، بينما وصل سعر جنيه الذهب إلى 557 جنيها.

