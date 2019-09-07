التحالف العربي يسقط طائرة حوثية مسيّرة في عمران اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة في المجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة عمران.

وأوضح التحالف العربي- في بيان مساء اليوم السبت- أن إطلاق الميليشيات للطائرات المسيرة يعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أعلن أمس أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا من محافظة عمران اليمنية، لكنه سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.