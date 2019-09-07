"القواد".. حفيد حسن البنا يحرج إعلام الإخوان بعد اعترافاته الجنسية

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على فضيحة طارق رمضان حفيد حسن البنا، المتهم باغتصاب عدد من الفرنسيات، حيث اعترف خلال لقائه بإحدى القنوات الفرنسية بأنه بالفعل مارس الجنس مع هؤلاء النساء ولكن برغبتهن.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الإعلام الإخواني هب للدفاع عن حفيد البنا، عندما تم اتهامه باغتصاب نساء فرنسيات، وزعموا أنها مكيدة لتشويه صورته، والآن ما موقفهم بعد أن اعترف بجريمته؟.

وأشار الباز، إلى أنه تم العثور على 676 صورة مخلة لطارق رمضان مع بعض النساء، ومنها صور تم التقاطها بطريقة السيلفي.

وواصل الباز، أن الإعلام الإخواني لديه تعليمات من مموليه بتجاهل هذه القضية تماما وعدم التطرق إليها بأي حال من الأحوال.