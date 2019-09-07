فتح باب التقدم لفصول الخدمات للصف الأول الثانوي بالغربية

وافق اللواء محافظ الغربية على فتح فصول الخدمات بمصروفات للصف الأول الثانوي العام على أن يبدأ التقديم بداية من يوم الأحد الموافق 892019 ولمدة 15 يوم بمجموع يبدأ من 224.75 درجة فأقل حتى استكمال الطاقة الاستيعابية لفصول الخدمات.



وتستقبل الإدارات التعليمية العشر ملفات الطلاب الراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات بدون مصروفات لحين إعلان نتيجة القبول على النحو الآتي: إدارة شرق طنطا التعليمية بمدارس (السادات الثانوية بنات – الأقباط الثانوية بنين) – إدارة غرب طنطا بمدارس (الأحمدية الثانوية – أم المؤمنين الثانوية بنات) – إدارة شرق المحلة بمدارس (الشهيد مالك مهران الثانوية – محلة أبو على الثانوية بنات) – إدارة غرب المحلة بمدارس (طلعت حرب الثانوية العسكرية – المحلة الثانوية بنات) – إدارة زفتي التعليمية بمدارس (كشك الثانوية – شرشابة الثانوية – سنباط الثانوية) – إدارة السنطة التعليمية بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة – إدارة قطور بمدرسة قطور الثانوية المشتركة – إدارة بسيون بمدارس (بسيون الثانوية بنات – ناصر الثانوية) – إدارة كفر الزيات بمدارس (الشهيد هاني لاشين الثانوية – كفر الزيات الثانوية بنات) – إدارة سمنود بمدرسة سمنود الثانوية بنين.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن فتح فصول الخدمات جاء تلبية لأولياء أمور الطلاب الراغبين في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام ولم يصل مجموعهم إلى الحد الأدنى للتنسيق هذا العام ولتوفير فرص التعليم الملائم لرغبات الطلاب.