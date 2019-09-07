تدشين مشروع إعداد 800 قائد إدارى بالدقهلية

نظمت اليوم السبت مؤسسة القادة للعلوم الإدارية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمنصورة والهيئة العامة للاستعلامات احتفالية بقاعة المؤتمرات بالمكتبة، دشنت خلالها مشروع إعداد 800 قائد إدارى وتنفيذى من أبناء محافظ الدقهلية.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الشريف، أمين عام المؤسسة، والدكتورة مايسة العشماوى، رئيس مجلس الأمناء، ومحمد أبوزيد، نائب الأمين العام، والمهندس أشرف صلاح الدين، منسق عام الدقهلية، والدكتورة رباب عبدالمؤمن، مديرة المكتبة وعدد من القيادات التنفيذية.



ومن جانبها، رحبت الدكتورة رباب عبدالمؤمن بالحضور مشيدة بالمشروع وأهميته لتأهيل جيل قادر على مواكبة تطورات العصر إداريًا وتنفيذيًا وشعبيًا، مشيرة إلى أن برامج مؤسسة القادة متميزة وأن التعاون سيستمر بين المكتبة والمؤسسة خلال الفترة المقبلة.



فيما استعرض المهندس أشرف صلاح الدين أهداف المؤسسة وتاريخ تأسيسها والمشاريع التى تقوم عليها والبروتوكولات التى وقعتها المؤسسة مع الوزارات والجهات والهيئات الاخرى، مشيرًا إلى أن أعضاء المؤسسة يبلغون ١٧٦ ألف عضو وأنه تم خلال الخمس سنوات الماضية تدريب ٣٧٦ ألف شخص.



فيما أضاف الدكتور أحمد الشريف أن مشروع اليوم فكرة المهندس أشرف صلاح الذى أراد أن يتم عمل مشروع للدقهلية بالتوازى مع مشروع الـ١٠٠٠ قائد إفريقى واختار ٨٠٠ قائد بمناسبة احتفال المنصورة بمرور ٨٠٠ عام على إنشائها.



ولفت إلى أن المشروع ضمن جهود الدولة لتمكين الشباب وإعدادهم لتولى المناصب القيادية ويهدف المشروع تدريب وتأهيل 800 قيادة إدارية وتنفيذية بمحافظة الدقهلية، وسيتم تنفيذه على 5 مراحل وكل مرحلة 3 مستويات، مضيفًا أن المشروع يستهدف القيادات التنفيذية والشعبية حيث يشمل البرنامج عمل التنفيذيين والمجالس المحلية المنتخبة والبرلمان.