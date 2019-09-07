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أحمد موسى يكشف مخطط الإخوان الجديد وأعوانهم ضد الوطن

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:57 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أذرع الإعلام القطري التركي الإخواني الإرهابي مفتوحة طوال الـ 24 ساعة تحارب مصر.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن الإخوان الإرهابية و6 أبريل والطابور الخامس يعملون معا ضد الدولة المصرية.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية والطابور الخامس الخونة هم أعداء الشعب المصري، مؤكدا أن كل من يحرض ضد القوات المسلحة ويتحدث عنها بسوء هو خائن وعدو للشعب المصري.

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