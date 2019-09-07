أوزديمير يسعى لرئاسة كتلة الخضر بالبرلمان الألماني

أبدى عضو حزب الخضر الألماني من أصل تركي جيم أوزديمير، رغبته في أن يصبح رئيس كتلة الخضر في البرلمان الألماني "بوندستاج".

وأعلن أوزديمير رئيس حزب الخضر السابق أنه سيترشح للانتخابات الجديدة لقيادة الكتلة في 24 من الشهر الجاري بصحبة عضو الخضر من مدينة بريمن كيرستن كابرت-جونتر.

ويسعى كلاهما أن يحل محل الزعيمين الحاليين لكتلة الحزب كاترين جورينج-إكرت، وأنتون هوفرايتر، اللذين سيترشحان مجددا للقيادة الثنائية للحزب.