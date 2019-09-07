حبس عاطلين بتهمة سرقة المساكن فى السلام

أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية فى منطقة السلام.



كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطلين، أثناء سرقتهما الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة السلام، تحرر محضر بالواقعة.



تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقتهما لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.