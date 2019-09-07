تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش فى السلام

قرر قاضى المعارضات، بنيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، تخصص فى ترويج واتجار المواد المخدرة، فى منطقة السلام.



كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش قبل بيعها لعملائه بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،700 كيلو جرام - هاتف محمول - مبلغ مالى".



واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.