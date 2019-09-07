تجديد حبس ربة منزل لحيازتها 1900 قرص مخدر فى الزاوية الحمراء

قرر قاضى المعارضات بنيابة الزاوية الحمراء، تجديد حبس ربة منزل، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بقصد ترويجها على عملائها فى الزاوية الحمراء.



كان ضباط رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، ألقوا القبض على ربة منزل بحوزتها 1900 قرص مخدر بمنطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط ربة منزل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزتها 1900 قرص مخدر واعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.