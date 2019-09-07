17 سبتمبر.. معهد محاماة أسوان يعقد اختبارات الدورة الثانية

يعقد معهد محاماة أسوان، في 17 سبتمبر الحالي، اختبارات لمحامي ومحاميات الجدول العام، المقيدين بالدورة الثانية لمعهد المحاماة بالنقابة بقاعة "مسايا" أمام مجمع المحاكم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وأكد حمدي الحرزاوي، عضو مجلس النقابة، ضرورة الحضور، والالتزام بالزي الرسمي للمحامي. ومن يتخلف يعد راسبًا رسميًا، وعليه إعادة الدورة، والالتزام بحضورها مرة ثانية، لافتًا إلى بدء الاختبار في تمام الثانية عشرة ظهرًا.



يذكر أن محاضرات الدورة الثانية للمعهد تمت بمشاركة ما يزيد على 200 محام ومحامية، وتم خلالها تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.